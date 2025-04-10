Подмосковные медработники подали более 4 тыс. онлайн-заявок на выплату по аренде жилья

С начала 2025 года подмосковные медицинские работники подали более 4 тыс. онлайн-заявлений на получение выплаты по аренде жилого помещения, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации», она доступна для специалистов с высшим или средним медицинским образованием, которые работают на основном месте не менее чем на одну полную ставку. У медика его семьи при этом не должно быть в собственности жилых помещений на территории региона. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

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