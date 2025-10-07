Подмосковные мобильные комплексы совершили более 8,5 тыс. выездов в 2025 году

С начала 2025 года мобильные комплексы Подмосковья совершили более 8,5 тыс. выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили почти 200 тыс. пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такие выезды необходимы для оказания медицинской помощи жителям отдаленных территорий региона. В мобильных комплексах можно не только пройти исследования, но и сделать прививку от гриппа», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В подобных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое исследования, вакцинацию от гриппа и не только. Ознакомиться с графиком выездов можно по ссылке.

