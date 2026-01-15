Подмосковные мобильные комплексы совершили почти 15 тыс. выездов к пациентам

В 2025 году мобильные комплексы Подмосковья совершили более 13,1 тыс. выездов к жителям отдаленных территорий, медицинскую помощь получили более 323,1 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря таким выездам медицинская помощь становится доступнее для жителей отдаленных территорий региона», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках выезда пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования, для этого нужно взять с собой полис ОМС и паспорт. Ознакомиться с графиком можно на сайтах медицинских организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.