Подмосковные мобильный комплекс НИКИ совершил более 20 выездов к детям

С начала 2026 года мобильный комплекс Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершил более 20 выездов к маленьким пациентам, состав выездной бригады формируется в соответствии с потребностью населенного пункта. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе выездов специалисты нашего института проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. При необходимости дети проходят более углубленную диагностику уже в стенах нашего института», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, в этом году специалисты осмотрели почти 1,7 тыс. детей, 58 из них направили на госпитализацию. Их состояние оценивают пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог и другие специалисты. Комплекс оснащен современной медицинской техникой, включая клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.