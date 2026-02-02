Подмосковные молодые семьи получили жилищные сертификаты

Семь молодых семей Орехово-Зуевского округа в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной государственной программы «Жилище» получили жилищные сертификаты, чтобы они могли улучшить свои условия проживания. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, документы получили пять семей из Раменского округа и 15 – из городского округа Щелково. Благодаря субсидии они смогут приобрести собственный дом или квартиру.

Напомним, что участниками подпрограммы могут стать жители региона младше 35 лет, которые нуждаются в жилье (менее учетной нормы на человека) и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.