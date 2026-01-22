Подмосковные молодые семьи получили жилищные сертификаты

Три молодые семьи из Дмитрова получили сертификаты на приобретение или строительство жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной госпрограммы «Жилище», которая реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, свидетельства на получение социальных выплат для приобретения жилья стали шесть молодых семей из Воскресенска и по одной – в Черноголовке и Можайске.

Напомним, что участниками подпрограммы могут стать жители регион младше 35 лет, которые нуждаются в жилье (менее учетной нормы на человека) и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.