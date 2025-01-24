Подмосковные музеи подготовили насыщенную программу на Татьянин день, который считается праздником студенчества. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, праздничные мероприятия в музеях пройдут 25 и 26 января.

К примеру, в усадьбе «Мураново» пройдет концерт Владимира Герца и концертно-вокального братства «Московские солисты». Также все студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить местный парк.

В музее-заповеднике П. И. Чайковского состоится интерактивная программа «Бал Татьяны Лариной», в рамках которой можно будет погрузиться в атмосферу XIX века и научиться танцам того времени.

В Зарайском кремле проведут костюмированную экскурсию «Всей семьей в кремле». В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока организуют акцию «Татьянин день». В ее рамках по студенческому билету можно будет попасть в учреждение бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития музеев и организации культурных мероприятий в регионе.