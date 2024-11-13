Подмосковные особые экономические зоны привлекли более 20 новых резидентов с начала года

С начала 2024 года статус резидента особой экономической зоны в Подмосковье получила 21 компания, они реализуют проекты с общим объемом инвестиций 9,29 миллиарда рублей, что позволит создать более 1,1 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С начала 2024 года резидентами ОЭЗ «Дубна» стали 15 компаний. Еще четыре новых резидента появились в ОЭЗ «Ступино Квадрат» и два ОЭЗ «Исток»», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наиболее крупным резидентом стала компания «Андам», которая запустит производство бытовой химии и косметики на территории ОЭЗ «Дубна». Зиновьева напомнила, что заявки на получение статуса резидента ОЭЗ или внесение изменений в инвестсоглашение в регионе рассматривают по новому регламенту. Это позволило сократить срок предоставления заключения с 40 до 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.