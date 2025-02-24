Подмосковные парки за неделю посетили почти 1,5 млн человек

На прошлой неделе подмосковные парки посетили более 1,4 млн человек, что на 222 тыс. больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора [Московской области Андрея Воробьева]. Парки и лесопарки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона. В этом сезоне для гостей и жителей Подмосковья функционирует 40 катков с искусственным льдом под открытым небом. На территории парков также открыто более 50 лыжных трасс и свыше 60 горок для тюбинга», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Наибольшее число посетителей парковые территории собрали в минувшее воскресенье, 23 февраля, — более 254 тысяч человек. Самым популярным стал парк «Пехорка» в Балашихе, там побывали более 48 тыс. человек. В числе лидеров также оказались Центральный парк в Долгопрудном, Центральный городской парк в Пушкинском, парк имени Толстого в Химках и парк Фабричный в Истре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.