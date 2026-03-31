Подмосковные парки за неделю собрали более 2,4 млн посетителей

На прошлой неделе подмосковные парки собрали более 2,4 млн посетителей, что почти на 400 тыс. больше прошлогоднего показателя, пик посещаемости пришелся на воскресенье, 29 марта, — около 500 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В выходной день в среднем парковые территории собирают около 450 тыс. человек. В числе самых популярных — Центральный парк в Долгопрудном, его посетили 82 тыс. человек. В пятерку лидеров также вошли парк «Пехорка» в Балашихе, парк Мира в Мытищах, а также два центральных парка в Лобне и Пушкинском.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.