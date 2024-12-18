Подмосковные полицейские наградили водителя такси, который помог мужчине не стать жертвой мошенников

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что 62-летний пассажир сделал заказ авто в городе Кременки. Когда он сел в машину, он разговаривал по телефону. Таксист понял, что неизвестные заставляют его перевести крупную сумму денег на указанный ими счет, и попытался объяснить это мужчине, однако, он его не послушал.

Тогда водитель попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции, которых он заметил на дороге. Инспекторы ДПС провели профилактическую беседу, после чего мужчина вместе с полицейскими последовал в отделение банка, потому что аферисты убедили его оформить кредит на сумму 350 тысяч рублей, снять деньги и ехать в один из торговых центров в Серпухове. Там он должен был перевести их на «безопасный счет». За проявленную бдительность таксиста наградили благодарственным письмом и ценным подарком, уточнила Петрова.

Ранее жительницу Подмосковья задержали за кражу денег у 91-летней пенсионерки.