Подмосковные полицейские наградили водителя такси, который помог мужчине не стать жертвой мошенников
Фото: [Пресс-служба ОМВД России по Рузскому г.о.]
Замначальника УМВД России «Серпуховское» полковник внутренней службы Виктор Первов и член Общественного совета УМВД Александр Холянов наградили водителя такси Шавката Таниева, который помог жителю Калужской области не стать жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что 62-летний пассажир сделал заказ авто в городе Кременки. Когда он сел в машину, он разговаривал по телефону. Таксист понял, что неизвестные заставляют его перевести крупную сумму денег на указанный ими счет, и попытался объяснить это мужчине, однако, он его не послушал.
Тогда водитель попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции, которых он заметил на дороге. Инспекторы ДПС провели профилактическую беседу, после чего мужчина вместе с полицейскими последовал в отделение банка, потому что аферисты убедили его оформить кредит на сумму 350 тысяч рублей, снять деньги и ехать в один из торговых центров в Серпухове. Там он должен был перевести их на «безопасный счет». За проявленную бдительность таксиста наградили благодарственным письмом и ценным подарком, уточнила Петрова.
Ранее жительницу Подмосковья задержали за кражу денег у 91-летней пенсионерки.