Подмосковные полицейские выявили сорок нелегально работающих мигрантов

Сотрудники УВМ ГУ МВД России по Подмосковью и представители Специального полка полиции проверили соблюдение миграционного законодательства на территории строительства жилого комплекса в Мытищах и выявили 40 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в социальных сетях ГУ МВД России по Московской области.

В общей сложности полицейские провели проверку по информационным учетным базам в отношении 96 иностранных граждан. На нарушителей составили административные протоколы по ст. 18.10 КоАП РФ, еще по пятерым из них — по ст. 18.8 КоАП РФ, потому что они находились в России с нарушением режима пребывания. Нелегалам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности работодателя», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.