Подмосковные полицейские задержали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 930 тыс. руб.

В Сергиевом Посаде задержали двоих пособников телефонных мошенников, которые обманули местную жительницу на 930 тыс. руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Жертвой мошенничества стала жительница в возрасте 88 лет. Ей позвонила неизвестная женщина, которая предупредила, что городские номера больше работать не будут в связи с их переносом в Москву. Чтобы продолжить пользоваться домашней связью, необходимо обновить данные абонента, а для этого требуется СНИЛС. Пенсионерка сообщила аферистке эти данные, и звонок прервался.

На следующий день поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов. Он заявил, что жительница стала жертвой мошенников и теперь ее деньги могут быть похищены. Аферист убедил потерпевшую в том, что для защиты накоплений их следует обналичить и передать курьеру для зачисления на «безопасный счет».

В результате пенсионерка отдала злоумышленникам 930 тыс. руб. После этого она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. Вскоре были задержаны двое жителей Кемеровской области в возрасте 20 и 24 лет, которые исполняли роль курьеров. Подработку они нашли в мессенджере. Сейчас оба находятся под стражей.

Ранее в Химках был задержан 20-летний житель Подмосковья, который работал на телефонных мошенников. Аферисты обманули 76-летнего мужчину.