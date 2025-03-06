Подмосковные предприятия обрабатывающей промышленности нарастили объемы отгрузки продукции
Мининвест: промышленность Подмосковья увеличила объем отгрузки продукции
Фото: [компания «Меттойл»]
В январе 2025 года подмосковные предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили товаров, работ и услуг на общую сумму более 435 млрд рублей, что на 25,4% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Общая сумма отгрузки в отчетном периоде составила 435,8 млрд рублей», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Наибольший объем продукции отгрузили региональные предприятия пищевой промышленности — сумма отгрузки превысила 112,3 млрд рублей. На производителей готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, пришлась сумма в 83,9 млрд рублей, химических веществ и химических продуктов — 26 млрд рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.