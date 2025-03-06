Подмосковные предприятия обрабатывающей промышленности нарастили объемы отгрузки продукции

В январе 2025 года подмосковные предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили товаров, работ и услуг на общую сумму более 435 млрд рублей, что на 25,4% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.