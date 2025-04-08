Подмосковные предприятия получили более 300 млн рублей от областного ФРП

С начала 2025 года подмосковный Фонд развития промышленности (ФРП МО) выдал предприятиям региона 329 млн рублей в виде льготных займов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Эти средства будут направлены на реализацию четырех инвестпроектов. Общий объем инвестиций в них составит более 1,1 млрд рублей, в регионе появится 150 новых рабочих мест», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа получила займ в размере более 106 млн рублей. Это позволит ей расширить действующее предприятие по производству кофе и закупить дополнительное оборудование.

Узнать подробнее о программах фонда можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.