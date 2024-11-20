Подмосковные предприятия произвели почти двести тысяч тонн мяса птицы за девять месяцев

За девять месяцев 2024 года подмосковные предприятия произвели 191,5 тысячи тонн мяса птицы, что на 11,2% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что одним из самых крупных производителей такой продукции в регионе является ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» из Наро-Фоминска. Там производят более 73 тысяч тонн мяса птицы в год, продукцию выпускают под брендом «Первая свежесть». За девять месяцев этого года здесь произвели 52,5 тысячи тонн птицы, что составляет 27,4% от общего произведенного объема данного вида продукции в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.