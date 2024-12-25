Подмосковные предприятия строительной сферы смогут посетить международную выставку «Строительство — UzBuild» в Узбекистане, которая пройдет в феврале 2025 года в Ташкенте, содействие в этом им окажет областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе мероприятия будут продемонстрированы лучшие достижения и опыт производителей строительных материалов, технологий и специализированного оборудования. Оно относится к событиям, одобренным Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI).

В выставке смогут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства Подмосковья, их участие будет организовано в формате группового стенда региона. Все организационные выставочные расходы несет фонд. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Мероприятие пройдет при официальной поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан, Ассоциации «Узпромстройматериалы» и АО Республиканской специализированной лизинговой компании QurilishMashLizing. Фонд оказывает услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.

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