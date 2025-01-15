Подмосковные предприятия станут участниками второго форума лидеров молочной индустрии

Подмосковные предприятия примут участие во втором форуме лидеров молочной индустрии, который пройдет во вторник и среду, 21 и 22 января, в Москве. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участниками от региона станут АО «Эйч энд Эн», ООО «Экомилк», АО «Рузское молоко», ООО «Агроэкспорт», ООО «РостАгроКомплекс», ООО «Нутриция» и другие. В общей сложности на площадке соберутся более 500 представителей бизнеса и власти, экспертов и потенциальных инвесторов. Они обсудят задачи молочной отрасли на ближайшие годы, меры государственной поддержки и не только. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.