Подмосковные предприниматели могут подать заявку на участие во Всероссийской премии «Предприниматель года»

Подмосковные предприниматели могут принять участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года» за 2024 год. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие направлено на продвижение региональных брендов, поощрение лучших практик ведения бизнеса и популяризация идеи предпринимательства. Его проведут по 24 номинациям, в том числе специальным — «Прорыв года» и «Бизнес от сердца». Участниками могут стать индивидуальные предприниматели, владельцы компаний, управляющие директора и самозанятые предприниматели. Узнать другие подробности и подать заявку можно на сайте премии предпринимательгода.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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