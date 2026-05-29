Подмосковные предприниматели подали почти 2 тыс. заявлений на получение субсидий
Предприниматели Подмосковья подали почти 2 тыс. заявок на получение субсидий
Фото: [Медиасток.рф]
С начала 2026 года подмосковные предприниматели воспользовались услугой «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» более 1,7 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Бизнес» – «Поддержка МСП», она позволяет подать заявку на получение субсидии, предоставить необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и указать категорию заявителя.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.