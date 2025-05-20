Подмосковные предприниматели получили более 300 объектов недвижимости в аренду на льготных условиях

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали о ходе реализации программы «Недвижимость за 1 рубль», которая стартовала в 2023 году. С начала ее действия предпринимателям в аренду за рубль передали 341 объект недвижимости.

Совокупный объем инвестиций в реализацию проектов составил около 1,4 млрд руб. С запуском производств в округах области появится почти 1,2 тыс. рабочих мест.

Самый востребованный вид использования объектов, взятых в аренду, — организация пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

Сейчас бизнесу доступно полторы сотни объектов недвижимости в аренду на льготных условиях. Стать участниками программы могут субъекты МСП. Подать заявку на получение объекта можно на Инвесткарте региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в области для компаний, выпускающих товары для детей, доступны новые меры поддержки.