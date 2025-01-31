Подмосковные предприниматели примут участие в вебинаре, посвященном экспорту в Бразилию

Подмосковные предпринимателей смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре «Час с торговым представителем РФ в Федеративной Республике Бразилия», его организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) во вторник, 4 февраля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие подойдет для субъектов малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в изучении возможностей выхода на рынок Бразилии. В качестве спикера для них выступит торговый представитель Российской Федерации в Федеративной Республике Бразилия Виктор Шереметкер. Он расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

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