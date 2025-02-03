Подмосковные предприниматели смогут подать заявки на получение субсидии по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы»

В Подмосковье начался прием заявок на получение поддержки по программам субсидирования «Маркетплейсы» и «Франшизы», ее могут получить субъекты малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По итогам 2024 года получателями поддержки по программе «Маркетплейсы» стали 187 предпринимателей, общая сумма поддержки составила 50 млн рублей. Субсидию для бизнеса по франшизе получили 128 субъектов МСП, общий объем программы составил 64 млн рублей. В этом году программы продолжают работать», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках субсидии по программе «Маркетплейсы» предприниматели смогут компенсировать до 500 тыс. рублей и до 50% затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку. Вторая программа позволяет им получить до 2 млн рублей (не более 50% затрат).

Узнать подробнее о программах и подать заявку на получение поддержки можно на инвестиционном портале региона. Ее предоставляют в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.