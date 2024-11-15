Подмосковные предприниматели смогут получить доступ к системе учета алкоголя в режиме онлайн

Подмосковные предприниматели теперь смогут получить доступ в Единую государственную информационную систему учета алкогольной продукции (ЕГАИС) в режиме онлайн, сервис был запущен на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новшество поможет избежать ошибок при заполнении заявления, позволит быстрее получить доступ к системе, сократит время проверки сведений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Министр добавила, что заявление будут рассматривать в автоматическом режиме, что позволит снизить нагрузку на сотрудников. По ее словам, сервис доступен для компаний, у которых аннулирована лицензия или прекращено ее действие. Воспользоваться им можно в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Услугу предоставляют бесплатно в течение двух рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.