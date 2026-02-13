Подмосковные предприниматели смогут посетить бесплатный вебинар о налоговых условиях

В четверг, 19 февраля, в Подмосковье на площадке TrueConf пройдет бесплатный вебинар для предпринимателей на тему: «Налоговые условия 2026 года: как адаптироваться и сохранить бизнес», его организуют по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области совместно с Ассоциацией налоговых консультантов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники смогут узнать о налоговых изменениях для бизнеса, вступивших в силу с 2026 года, системе налогового администрирования, перспективах развития налоговых рисков и не только. С ними также обсудят нюансы нового формата функционирования патентной системы налогообложения и особенности применения АУСН. Желающие смогут задать вопросы по теме мероприятия директору Ассоциации налоговых консультантов. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

