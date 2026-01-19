Подмосковные предприниматели смогут посетить бесплатный вебинар о защите интеллектуальной собственности

Подмосковный Центр «Мой бизнес» проведет для предпринимателей бесплатный вебинар «Защита интеллектуальной собственности: авторское право, программы для ЭВМ и патенты» в среду, 28 января. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности науки Московской области.

Участникам расскажут о целях и значении регистрации прав на интеллектуальную собственность, сути авторского права и патента и не только. В качестве спикера перед ними выступит генеральный директор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов. Подключиться к мероприятию можно по ссылке, оно начнется в 11:00.

Напомним, что узнать о мерах поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале региона. Поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.