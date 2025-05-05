Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном вебинаре об экспорте в Филиппины

Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре для экспортеров «Час с торговым представительством РФ в Республике Филиппины» во вторник, 13 мая, его организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия субъекты малого и среднего предпринимательства смогут узнать больше о возможностях выхода на рынок Филиппин, особенностях ведения бизнеса, поддержке, которую можно получить от торгового представительства, и не только. В качестве спикера на нем выступит Торговый представитель Российской Федерации в Республике Филиппины Артем Цинамдзгвришвили.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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