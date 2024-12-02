Подмосковные предприниматели смогут принять участие в форуме с участием звездных экспертов

Подмосковные предприниматели и самозанятые смогут принять участие в форуме «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты», который в середине декабря организует областной центр «Мой бизнес». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие откроет депутат Госдумы, российский политический и общественный деятель, заслуженный артист России Денис Майданов, в качестве спикеров выступят призер олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий Илья Авербух, звездный визажист, основатель бренда косметики Mishlav Екатерина Медведева и другие звезды. Участникам расскажут о создании бренда, о том, как не сдаваться на пути к успеху и не только.

Узнать подробнее и зарегистрироваться для участия можно на сайте. Отметим, что форум пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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