Подмосковные предприниматели узнают о статусе малых технологических компаний на вебинаре

В понедельник, 26 мая, подмосковный центр «Мой бизнес» проведет бесплатный онлайн-вебинар для предпринимателей на тему «МТК в действии: как получить статус и поддержку». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках мероприятия участникам расскажут о том, что такое МТК, как получить этот статус, а также о мерах поддержки таких компаний. В качестве спикера перед ними выступит исполнительный директор НП «Международный центр инжиниринга и инноваций» Татьяна Вьюгина. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Вебинар организуют в рамках реализации нацпроекта «Эффективная экономика». Напомним, что узнать о тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса можно на инвестиционном портале региона.

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