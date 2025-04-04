Подмосковные проекты получат грантовую поддержку «Движения первых»

«Движение первых» подвело итоги грантового конкурса, в результате поддержку получат 12 подмосковных проектов. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Организаторы грантового конкурса „Движения первых“ получили более 5,5 тыс. заявок. От Московской области в конкурсе принимали участие свыше 130 организаций. Общая сумма поддержки составила 1,4 млрд рублей, 60 млн из которой пойдут на реализацию инициатив Подмосковья», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, одними из получателей гранта стали проект астрономического фестиваля «Брюсовы горизонты», который пройдет в августе в Лосино-Петровском, а также проект «Спорт на районе. Пушкино». В рамках последнего для детей и молодежи проведут серию спортивных мастер-классов и активностей.

В состав экспертной комиссии вошли 820 участников, включая докторов и кандидатов наук, представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, проректоров вузов и не только. Из общего числа инициатив со всей России эксперты поддержали 513 заявок.

Председатель «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова отметила, что поддержанные проекты разнообразны по тематике — от исторической памяти до программирования VR-симуляторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.