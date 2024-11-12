Подмосковные производители безалкогольных напитков смогут принять участие в обучающем вебинаре

Подмосковные производители безалкогольных напитков могут принять участие в обучающем онлайн-вебинаре, его проведут Союз производителей соков, воды и напитков и аналитическое агентство «Нильсен» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.