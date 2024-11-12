Подмосковные производители безалкогольных напитков смогут принять участие в обучающем вебинаре
Фото: [СОЮЗНАПИТКИ]
Подмосковные производители безалкогольных напитков могут принять участие в обучающем онлайн-вебинаре, его проведут Союз производителей соков, воды и напитков и аналитическое агентство «Нильсен» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Участники смогут узнать об актуальных изменениях в сфере законодательства и технического регулирования, трендах отечественного рынка, дополнительных возможностях для развития и не только. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.
*Возрастное ограничение 18+