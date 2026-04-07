Подмосковные производители представили продукцию на международной выставке Agro Expo 2026 в Монголии

С 3 по 5 апреля в Улан‐Баторе прошла международная выставка Agro Expo 2026 — значимое событие в сфере сельского хозяйства, объединившее производителей, дистрибьюторов и покупателей из разных стран. Мероприятие стало эффективной площадкой для укрепления торгово‐экономических связей и поиска новых возможностей для экспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московскую область на выставке представил коллективный стенд, организованный при поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности региона. Участие в таком масштабном форуме позволило подмосковным компаниям продемонстрировать свою продукцию на перспективном монгольском рынке и наладить контакты с потенциальными партнерами.

В экспозиции приняли участие несколько ведущих предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья: «Капитал‐ПРОК» (Балашиха), НПК «Асконт+» (Серпухов), «Грин Дир» (Дмитров), ГК «ВИК» (Люберцы) и «ОБОРОНА» (Одинцово).

Участие в выставке позволило компаниям не только презентовать свои товары широкой аудитории, но и изучить актуальные тенденции аграрного рынка Монголии, оценить спрос на российскую продукцию, а также обсудить перспективы долгосрочного сотрудничества. Представители предприятий провели серию деловых встреч с потенциальными покупателями и дистрибьюторами, обменялись опытом с зарубежными коллегами и получили обратную связь от иностранных специалистов.

В Минсельхозпроде Московской области подчеркнули, что Agro Expo Mongolia 2026 стала для региональных производителей отличной возможностью продемонстрировать высокий уровень разработок и технологий АПК Подмосковья, расширить географию экспортных поставок, укрепить позиции продукции на международном рынке, а также установить новые деловые связи с иностранными партнерами.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в Лобне центр по сборке оборудования для молочной промышленности.