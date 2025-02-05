Подмосковные производители представят свою продукцию на выставке здравоохранения в Алжире

Подмосковные производители смогут принять участие в международной выставке здравоохранения SIMEM 2025, которая пройдет в апреле в Алжире, они смогут представить свою продукцию и больше узнать о новых технологиях в области медицины. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие посвящено медицинской технике, здравоохранению, стоматологии, оптике и фармацевтике, его посетителями станут топ-менеджеры, производители, руководители производства, фармацевты и не только.

Компании из Московской области смогут представить свои товары на коллективном стенде региона при содействии областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Он профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда и другие расходы.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.

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