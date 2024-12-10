Подмосковные производители продуктов питания оказались в числе лучших в России

Четыре подмосковных предприятия оказались в десятке лучших по итогам ежегодного рейтинга «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания» от организации Tastes of Russia. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что рейтинг был составлен на основе мнений 500 ведущих экспертов пищевой промышленности. В нем учли узнаваемость брендов, качество и доверие к продукции. Так, агрохолдинг «Белая Дача» оказался на шестом месте в рейтинге, «Истринская сыроварня Олега Сироты» — на восьмом месте, производитель мясного направления «Мираторг» — на девятом, агрохолдинг «Продо» (АО «Мясокомбинат Клинский») — на десятом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.