Подмосковные производители продуктов питания представят свою продукцию в Узбекистане

Подмосковные производители продуктов питания смогут принять участие в международной специализированной выставке в Узбекистане UzFood 2025, которая пройдет в Ташкенте с 8 по 10 апреля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Среди основных направлений мероприятия будут производство и переработка продуктов питания, технологии хранения и упаковки, а также новые методы обеспечения качества и безопасности продуктов. Подмосковные компании смогут представить свою продукцию на коллективном стенде региона при содействии областного Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Фонд профинансирует расходы на аренду площадей, регистрационные сборы и не только.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

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