Подмосковные производители сельхозпродукции могут стать поставщиками «Фермерского островка»

Подмосковные сельхозтоваропроизводители могут стать поставщиками продукции для ее реализации в точках «Фермерский островок». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что в Подмосковье в рамках проекта уже открылись четыре объекта. Так, например, подмосковный фермер стала оператором островка в Красногорске в гипермаркете «Твой Дом», там реализуют товары 16 сельскохозяйственных производителей. Подать заявку для участия можно здесь.

Отметим, что проект реализуют при поддержке областного Минсельхозпрода совместно с корпорацией «МСП».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.

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