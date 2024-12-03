Подмосковные промышленные предприятия нарастили объемы отгрузки продукции

По итогам 10 месяцев 2024 года промышленные предприятия Подмосковья отгрузили товары, выполненные работы и услуги собственного производства объемом более 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В физическом объеме это на 19,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — уточнила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, наибольший объем отгрузки пришелся на предприятия, работающие в секторе обрабатывающей промышленности, — более 4,8 триллиона рублей. Еще 1,05 триллиона рублей обеспечили предприятия пищевой промышленности, 798 миллиардов — производители готовых металлических изделий (за исключением машин и оборудования).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.