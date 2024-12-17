Подмосковные разработчики ПО и сервисов смогут принять участие в национальном конкурсе

Подмосковные компании и организации, создающие современное программное обеспечение, сервисы, информационные системы любого уровня сложности могут подать заявку на участие в V Национальном конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Мероприятие направлено на выявление и популяризацию инновационных решений в области цифровизации различных отраслей экономики и социальной сферы, которые можно будет использовать в государственном и муниципальном управлении. Участникам доступные различные номинации, среди них — «Большие данные», «Технологии умного города», «Аналитика данных», «Искусственный интеллект», «Квантовые технологии», «Интернет вещей», «Цифровой двойник» и другие. Оставить заявку для участия можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 18+