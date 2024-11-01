Подмосковные самозанятые заработали более ста миллиардов рублей за девять месяцев

По итогам девяти месяцев 2024 года подмосковные самозанятые заработали более 115 миллиардов рублей дохода и сформировали свыше 56 миллионов чеков. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Средний чек составляет порядка 2053 рубля. Предприниматели работают в разных сферах, включая грузоперевозки, строительство, аренду жилья, маркетинг, IT, продажу товаров и репетиторство», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что в этом году в регионе зарегистрировали более 140 тысяч самозанятых, Подмосковье входит в число регионов-лидеров в России по их числу. Узнать о поддержке, которую оказывают лицам с самозанятостью, можно на областном инвестпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.