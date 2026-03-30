Подмосковные саночники завоевали четыре медали чемпионата России

Представители Подмосковья завоевали четыре медали на чемпионате России по санному спорту — две золотые и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Виктория Демченко и Олеся Михайленко (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров) выступили в женских соревнованиях на двухместных санях и получили золотую медаль. Кроме того, Дарья Олесик (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров) стала лучшей в соревнованиях среди женщин на одноместных санях. Замкнула тройку лидеров Виктория Демченко. Вторым бронзовым призером стал Павел Репилов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР Альберта Демченко, Дмитров), он выступил в мужских соревнованиях на одноместных санях.

Соревнования проходят с 26 по 31 марта 2026 года в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России».

