Подмосковные школьники и студенты смогут принять участие в квиз-турнире по криптографии

Подмосковные школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет смогут принять участие в квиз-турнире «Мир Крипто», который будет посвящен криптографической службе России. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Турнир проведут в формате онлайн, участников познакомят с историческими секретными данными, главными героями криптографии, новыми способами поиска информации и не только. Зарегистрироваться для участия и узнать другие подробности можно по ссылке.

Победителей определят в конце декабря, им выдадут ценные призы от партнеров соревнований. Все участники также получат именные электронные сертификаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.