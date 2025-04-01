Подмосковные школьники и студенты смогут принять участие в турнире по защите информации

Подмосковные ученики 7–11-[ классов и студенты средних профессиональных учебных заведений смогут принять участие во втором Открытом турнире по защите информации GO CTF TATARSTAN 2025. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявку на участие команды могут до 17 мая, в них могут входить от трех до пяти участников. В рамках соревнования учащиеся смогут повысить уровень своих знаний и развить умения в области информационной безопасности. По итогам отборочного этапа пять лучших команд из каждого зачета встретятся в финале. Он пройдет в очном формате в сентябре в Казани, призовой фонд турнира составляет 600 тыс. рублей. Узнать другие подробности и пройти регистрацию можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в гимназии имени Примакова.