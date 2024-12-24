Подмосковные школьники подали почти 4 тыс. онлайн-заявок на сдачу ЕГЭ и ОГЭ

На прошлой неделе онлайн-заявки на участие в едином и основном государственных экзаменах через региональный портал госуслуг подали почти четыре тысячи школьников. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что данная онлайн-услуга стала одной из самых популярных на портале. Воспользоваться ей можно в разделе «Образование» — «Образование детям». Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Напомним, что записаться на сдачу ЕГЭ и ОГЭ можно также в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.