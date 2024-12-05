Подмосковные школьники посетить Всероссийскую интеллектуально-киберспортивную школьную лигу

Подмосковные школьники смогут поддержать финалистов седьмого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги, мероприятие пройдет в Москве в следующую субботу. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Зарегистрироваться для посещения мероприятия можно по ссылке. В ведомстве уточнили, что первые 500 гостей, которые придут на финал, получат ваучеры в компьютерный клуб VK Play Арены и брендированный стикерпак. Помимо этого, для гостей подготовят фриплей зону, розыгрыш подарков, благотворительную акцию совместно с фондом «Дари еду» и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.

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