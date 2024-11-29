Подмосковные школьники смогут принять участие в новом «Уроке цифры» от компании Яндекс на тему «Код города: технологии в движении», он стартует в понедельник. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ученикам расскажут о технологиях и алгоритмах, которые обеспечивают работу современного сервиса такси, цифровой безопасности и не только. Принять участие могут школьники любых возрастов, сделать это можно на сайте. Для них подготовят видеолекции и интерактивных заданий-тренажеров, после прохождения «Урока цифры» участникам выдадут сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.