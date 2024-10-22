Подмосковные школьники узнают об электронной подписи в рамках «Цифрового ликбеза»

Школьники Подмосковья могут принять участие в уроке по цифровой грамотности и кибербезопасности на тему «Простая электронная подпись в сети», который проходит в рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Видеоролики и методические материалы от компании «Контур», на тему безопасного поведения в интернете будут размещены на сайте цифровойликбез.рф. В новом сезоне проекта ученики смогут узнать все об электронной подписи.

Отметим, что проект «Цифровой ликбез» запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

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*Возрастное ограничение 12+