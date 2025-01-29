Подмосковные школьники узнают работе с данными и искусственным интеллектом в рамках «Цифрового ликбеза»

Подмосковные школьники смогут принять участие в новом сезоне «Цифрового ликбеза», подготовленном экспертами Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», которые стартует в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках урока ученикам расскажут о защите от спама, о том, как искусственный интеллект помогает в творчестве и учебе, как правильно хранить важную информацию и не только. Ознакомиться с роликами и методическими материалами можно будет на сайте «Цифрового ликбеза».

Проект запустили в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России, в рамках него представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров. Среди них — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.

*Возрастное ограничение 6+