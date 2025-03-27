Подмосковные спасатели через балкон проникли в квартиру, где находилась больная пенсионерка
Спасатели помогли жительнице Рошаля попасть в квартиру к больной родственнице
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» через балкон проникли в квартиру, где находилась пожилая женщина, нуждающаяся в медицинской помощи. Инцидент произошел в Рошале.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее 72-летняя родственница не отвечает на звонки и не открывает дверь.
Прибывшие на место специалисты приняли решение проникнуть в квартиру, расположенную на пятом этаже, через балкон. Для этого они воспользовались автолестницей.
Проникнув в жилище, спасатели обнаружили пожилую хозяйку. Женщина была в сознании, но очень плохо себя чувствовала. На место были вызваны медицинские специалисты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе планируется ввести семь новых подстанций и постов скорой медпомощи.