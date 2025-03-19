Подмосковные спасатели деблокировали мужчину, пострадавшего в ДТП в Ступино

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Ступино деблокировали мужчину из грузового автомобиля, который съехал в кювет. Инцидент произошел в районе поворота на деревню Лаптево.

Спасателей вызвали очевидцы аварии. Они рассказали, что на дороге Большое Алексеевское — Малино грузовой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

От удара кабина транспортного средства была сильно деформирована, и водитель был зажат поврежденными конструкциями. Выбраться самостоятельно он не мог.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор автомобиля, а затем, используя специальное оборудование, аккуратно деблокировали водителя. Пострадавшему оказали первую помощь и передали медикам скорой. С подозрением на черепно-мозговую травму и перелом шейного отдела позвоночника водителя госпитализировали.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Зарайске спасатели деблокировали двоих детей из автомобиля, врезавшегося в автобус.