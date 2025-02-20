В Зарайске спасатели деблокировали двоих детей из автомобиля, врезавшегося в автобус

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали двоих детей из автомобиля, который врезался в рейсовый автобус. Инцидент произошел в Зарайске.

Авария произошла на участке дороги «Зарайск — Клин — Бельдин» вблизи деревни Ерново. Легковой автомобиль Chery врезался в рейсовый автобус, который стоял на остановке.

В результате аварии женщина, находившаяся за рулем машины, не пострадала, так как сработали подушки безопасности, но находившимся в задней части салона детям требовалась помощь.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор автомобиля. После этого, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, они деблокировали заднюю дверь машины. Детей — мальчиков в возрасте семи и десяти лет — аккуратно зафиксировали на жестких носилках и передали медикам для госпитализации.

Водитель и пассажиры, находившиеся в автобусе, не пострадали.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал округам региона 77 новых автомобилей скорой медпомощи.